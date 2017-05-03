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  محلي
رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة يطلع على أنشطة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن
[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
اطلع رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب ومعه رئيس لجنة الخدمات عادل العقاري اليوم على أنشطة وبرامج مكتب جمعية العون المباشر في اليمن .

وخلال الزيارة استمع النقيب والعقاري من المسئول المالي بالجمعية ابراهيم الديلمي إلى شرح عن المشاريع والبرامج التي تقدمها الجمعية الخدمية و الصحية والتعليمية و الإغاثية والخيرية وكذا تقديم المساعدات الغذائية للنازحين والأسر الفقيرة.

وأشار الديلمي إلى ضرورة التنسيق المسبق والشراكة مع السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء ومكاتبها التنفيذية المعنية من اجل تنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية في كافة مديريات أمانة العاصمة العشر بما يضمن خدمة المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية للنازحين والمحتاجين و المستحقين .. مشيدا بتعاون السلطة المحلية وتسهيلها لإقامة وتنفيذ برامج ومشاريع الجمعية بالأمانة.

وأشاد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بمحلي الأمانة بدعم جمعية العون المباشر في مختلف الجوانب الخدمية والإنسانية والخيرية بكافة مديريات أمانة العاصمة' وكذا ما تقدمة من مساعدات إغاثية طارئة للتخفيف من معاناة المواطنين بالعاصمة خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة نتيجة انقطاع المرتبات التي تسبب بها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

وأشار النقيب إلى المشاكل والتحديات العديدة التي تواجهها السلطة المحلية بصنعاء حاليا أبرزها كثافة توافد النازحين من عموم محافظات الجمهورية والأعباء الإضافية الكبيرة على السلطة المحلية في توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية لهم.. لافتا إلى الجهود المضاعفة التي تبذلها السلطة المحلية بالأمانة لاستقبال كل النازحين وتوفير الخدمات لهم.

ودعا النقيب كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية والمحلية إلى مضاعفة المساعدات والمعونات الغذائية والإغاثية في مديريات أمانة العاصمة نظرا للوضع الانساني والمعيشي الصعب لدى المواطنين وتفاقمه مع استمرار العدوان الغاشم وحصاره الجائر المفروض على الشعب اليمني لأكثر من عامين.

بدورهما اشار مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بأمانة العاصمة مجيب الفاتش وعبدالله السنحاني ‘ إلى أهمية استمرار التعاون و الشراكة الحقيقية مع العون المباشر والتنسيق القائم والمسبق في عملية تجميع البيانات والمعلومات الأزمة لتوزيع المساعدات الإغاثية الطارئة للنازحين والأسر المتضررة والفقيرة في مختلف مديريات أمانة العاصمة.

من جانبها اوضحت منسقة الجمعية للمشاريع ندى العزي أن الجمعية تعمل في اليمن حاليا في إطار ستة مشاريع هامة هي الصحة والتعليم والمياه و التمكين الاقتصادي و الاستجابة الطارئة وكذا المشاريع الموسمية.


ونوهت بأن الجمعية تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ ثلاثين عاماً ولديها 30 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي والتعليمي وخدمات المياه ، ومحاربة الفقر، و تطوير الكفاءات البشرية ، و خلق روح التعاون والإبداع.

سبأ
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