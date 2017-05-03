[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
نظمت كلية التربية والآداب والعلوم بجحانة محافظة صنعاء اليوم فعالية بمناسبة الذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي تحت عنوان "منك نستلهم الوعي والصمود" .
وفي الفعالية أشار عميد الكلية الدكتور عبدالله دوام إلى أهمية إحياء ذكرى الشهيد القائد مجدد المسيرة القرآنية .
فيما أشارت كلمة الفعالية التي ألقاها عبدالسلام المتميز إلى سيرة الشهيد القائد وحياته .. مستعرضا شجاعة الشهيد وحريته ونضاله وما تضمنه المشروع والمنهج القرآني.
تخلل الفعالية التي حضرها نائب عميد الكلية الدكتور خالد الحمزي وأمين عام الكلية حسين الكبسي قصائد وأناشيد.
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