محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم 293 طالبة من الثانوية العامة والمعلمين بمديرية سنحان صنعاء - سبأ:

كرمت مدرسة أم المؤمنين خديجة الكبرى للبنات بمديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء اليوم 243 طالبة من الثانوية العامة و 50 معلما ومعلمة وعدد من مجلس الآباء .



وفي التكريم الذي حضره مدير عام المديرية احمد نهشل ومدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد ، أشار نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية أمين سنان ومديرية المدرسة أسماء الكبسي إلى أهمية تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين وتحفيزهم على المثابرة والاجتهاد والتحصيل العلمي .



وأكدت أهمية استمرار العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي الجاري وإفشال رهانات تحالف العدوان الذي يسعى لتعطيل العملية التعليمية .



وتخلل الحفل الذي تم فيه تكريم تكريم طالبات الصف التاسع لحصولهن على المركز الأول لمديرية سنحان العديد من الفقرات الإنشادية والقصائد والمسرحيات المعبرة التي قدمتها طالبات المدرسة نالت استحسان الحاضرين.



من جهة أخرى افتتح مدير المديرية احمد نهشل ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة امين سنان معرض التميز والصمود والأشغال اليدوية بمناسبة ذكرى مرور أكثر من عامين من الصمود في مواجهة العدوان.



وأشادا بما تضمنه المعرض من صور ومجسمات ومشغولات يدوية عكست صمود الشعب اليمني وجسدت بشاعة الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ