[03/مايو/2017]
تعز - سبأ:
لقي العشرات من الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في الساعات الأولى ليوم أمس الثلاثاء وجرح عدد آخر بينهم قيادات عسكرية إثر قصف مدفعي وصاروخي وعمليات متنوعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعاتهم شمال شرق المخا بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف الجيش واللجان الشعبية أسفر عن مقتل قيادات عسكرية بارزة موالية للعدوان .
وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أسماء بعض القتلى والجرحى وهم كالآتي:
1- القيادي المرتزق سعيد عوض الطبلي الصبيحي
2- العميد المرتزق عبدالقادر الجودة الردفاني
3- العميد المرتزق ناصر صالح الضربني الردفاني
4- العقيد المرتزق محمد احمد يحيى المفلحي ..بترت احد قدميه
5- المقدم المرتزق محمد سالم الردفاني
6- القيادي المرتزق إيهاب اليافعي
7- القيادي المرتزق فهمي البكري
8- المرتزق عبدالواسع سيف الحريري..الجمهوري
9- المرتزق أنيس محمد نصر.الجمهوري
10- المرتزق فضل محمد المسلمي
11- المرتزق عبدالمنعم فضل مسمار
12- المرتزق محمد حسين محسن ..الجمهورية
13- المرتزقة صلاح حنش صلاح
14- المرتزق مشتاق فضل قايد
15- المرتزق إبراهيم الدهبلي البركاني
16- المرتزق جلال الخضر حبيب.
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