[03/مايو/2017]
البيضاء - سبأ:
ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية القبض على أحد المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة بمديرية رداع محافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وفي إطار تنفيذ خطة ملاحقة المطلوبين أمنياً وجنائياً، ألقت القبض على أحد المشتبه بهم الانتماء لتنظيم القاعدة بمديرية رداع .
وأشار المصدر إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات مع المتهم تمهيداً لإحالته للأجهزة المختصة وفقاً للقانون.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.
سبأ