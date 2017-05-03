محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية الرعاية الصحية تدشن السبت المقبل مخيم مجاني لجراحة الشفة الأرنبية بزبيد صنعاء - سبأ:

تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة السبت المقبل بمستشفى زبيد محافظة الحديدة المخيم الطبي الجراحي المجاني الـ 14 لإجراء عمليات ترميم شقوق الشفة وقبة الحنك "الشفة الأرنبية".



وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة العامة وقيادة محافظة الحديدة ومكتب الصحة بالمحافظة يأتي في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار "رحماء بينهم" .



وأشار إلى أن المخيم الذي يستمر أسبوع يهدف لإجراء عمليات لحالات شقوق الشفه والحنك من كافة أنحاء محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة .



ولفت الدكتور العطاب إلى أن المخيم الذي سيشارك فيه إستشاريين وأكاديميين من كلية الأسنان بجامعتي صنعاء والحديدة، يهدف إلى تخفيف معانات المواطنين في المحافظة والمحافظات المجاورة نظرا للظروف المادية الصعبة جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر على البلاد الذي ضاعف من الأعباء الإقتصادية والصحية للمواطنين.



ودعا الوكيل العطاب رجال المال والأعمال والخيرين إلى المشاركة في دعم المخيم الذي سيقدم خدمات مجانية للمرضى بالمحافظة في إطار المسؤولية الإجتماعية تجاه المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ