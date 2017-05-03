محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين موسم التشجير بعدد من شوراع مدينة رداع بالبيضاء البيضاء - سبأ:

دشن مدير عام مديرية رداع محافظة البيضاء احمد محمد العكام اليوم موسم التشجير للعام الجاري 2017م في عدد من شوارع وأحياء مدينة رداع الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين بالمدينة .



وخلال التدشين استمع مدير عام المديرية إلى شرح من مدير صندوق النظافة والتحسين بمدينة رداع علي عبد الواحد عباس عن عملية التشجير التي تهدف إلى غرس عدد 250 شتلة من أشجار الزينة في الشارع العام وخط البيضاء وشارع جبن وشارع المصلى والأحياء الداخلية والفرعية بمدينة رداع، بالإضافة إلى رفع المخلفات وإجراء التحسين لعدد من الشوراع وإزالة الأتربة المكدسة وتنظيف الشوراع .



وخلال التدشين أكد مدير عام مديرية رداع احمد العكام أهمية التشجير في الحفاظ على البيئة والمنظر الجمالي للمدينة والوقاية من تلوث الأجواء وما يترتب عليه من مخاطر صحية على حياة الإنسان ..مشيرا ان اعمال التشجير تأتي في سياق الجهود المبذولة لتحسين وتنظيم الشوراع وذلك لما للتشجير من دور يعكس الروح الجمالية التي تجسد معاني التحضر واستقرار الحياة .

سبأ [03/مايو/2017]سبأ