محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي رئيس مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية للإتحاد الأوروبي صنعاء - سبأ:

ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله خلال لقاءه اليوم رئيس مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية للإتحاد الأوروبي بصنعاء " أيكو " كريستوف ريليتين، الوضع الإنساني في اليمن وجهود الإتحاد الأوروبي في هذا الجانب.



وفي اللقاء ثمن وزير الخارجية موقف الإتحاد الأوروبي من العدوان على اليمن الداعي إلى الحل السياسي ووقف الأعمال القتالية، والهجمات ضد المدنيين وهو ما عبر عنه مجلس الإتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الذي عقد في بروكسل في 4 أبريل الماضي .



وتطرق إلى الوضع الإنساني المتردي في اليمن الناجم عن العدوان والحصار المفروض على البلاد من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات .. مؤكداً أن حكومة الإنقاذ ملتزمة بتذليل كافة العقبات التي تواجه المنظمات والعاملين في المجال الإنساني ووصولهم إلى المناطق المتضررة.



وأكد وزير الخارجية أن الحل الأمثل للوضع الإنساني يكمن في معالجة أسبابه الجذرية المتمثلة بالعدوان والحصار والحرب الإقتصادية المفروضة على اليمن بكل صورها ولاسيما رفض دفع مرتبات الموظفين من قبل جماعة الرياض بالرغم من الإتفاق على ذلك مع مجموعة الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن.



فيما أعرب ريليتين عن التقدير لحكومة الإنقاذ الوطني على التسهيلات التي تقدمها للمنظمات العاملة في الجانب الإنساني.



وأكد إلتزام الإتحاد الأوروبي بتقديم كافة أوجه الدعم الممكن لمعالجة الوضع الإنساني والتخفيف من معانات اليمنيين، وصولاً إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام .

سبأ [03/مايو/2017]سبأ