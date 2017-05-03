محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام ورشة تدريبية حول المسح الميداني لأسر الشهداء صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول المسح الميداني الخاص بالشهداء نظمتها مؤسسة الشهداء بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء.



هدفت الورشة على مدى يومين إلى رفد 90 مشارك ومشاركة من مختلف المحافظات بمهارات ومعارف حول مهام لجان المسح، وأقسامها ومهام كل لجنة وكيفية التعامل مع استمارة المسح .



وفي الاختتام أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء طه أحمد جران أهمية العمل، الذي يهدف الى تقديم خدمات كبيرة لأفضل شريحة في المجتمع، وهي أسر الشهداء.



واستعرض مهام وأساسيات عمل لجان المسح الميداني في مختلف المحافظات، مؤكداً أن المرحلة الراهنة ستكون لأسر شهداء الجيش واللجان الشعبية، في مختلف الجبهات.



وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات في الواقع العملي لإنجاح المسح.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ