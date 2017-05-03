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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 06:29:59م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر اللقاء الجماهيري الموسع بمحافظة إب
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته اليوم لمحافظة إب اللقاء الجماهيري الموسع بحضور المحافظ عبد الواحد صلاح وقيادة السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية ورؤساء الأحزاب....
بوتين وترمب يبحثان التسوية السياسية في سوريا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بحثا خلال اتصال هاتفي ليلة الليلة الماضية، عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية، وآفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا.
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق .
وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
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  عربي ودولي
نفجار ضخم في منجم للفحم الحجري شمال إيران
[03/مايو/2017]
طهران - سبأ:
وقع انفجار ضخم في منجم يورت للفحم الحجري قرب مدينة ازاد شهر بمحافظة كلستان شمال إيران.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) عن مسؤول مؤسسة الطوارئ بير حسين كوليوند قوله، إنه تم نقل 19 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم... مضيفا أن منجم يورت يتضمن قسمين، أحدهما يضم 40 عاملا، فيما يضم الآخر ما بين 30 و40 عاملا، مازالوا عالقين.

من جهته قال مساعد حاكم المدينة غلام رضا قاضوي .. “تم إيفاد فرق الإغاثة والإمداد إلى موقع الحادث”.

ويعمل أكثر من 500 عامل في المنجم الواقع على بعد 14 كيلومترا من مدينة ازاد شهر و 90 كيلومترا شرق مدينة كركان مركز محافظة كلستان شمال البلاد.

سبأ
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