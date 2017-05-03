عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نفجار ضخم في منجم للفحم الحجري شمال إيران طهران - سبأ:

وقع انفجار ضخم في منجم يورت للفحم الحجري قرب مدينة ازاد شهر بمحافظة كلستان شمال إيران.



ونقلت وكالة أنباء (فارس) عن مسؤول مؤسسة الطوارئ بير حسين كوليوند قوله، إنه تم نقل 19 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم... مضيفا أن منجم يورت يتضمن قسمين، أحدهما يضم 40 عاملا، فيما يضم الآخر ما بين 30 و40 عاملا، مازالوا عالقين.



من جهته قال مساعد حاكم المدينة غلام رضا قاضوي .. “تم إيفاد فرق الإغاثة والإمداد إلى موقع الحادث”.



ويعمل أكثر من 500 عامل في المنجم الواقع على بعد 14 كيلومترا من مدينة ازاد شهر و 90 كيلومترا شرق مدينة كركان مركز محافظة كلستان شمال البلاد.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ