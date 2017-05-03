[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل قطاع الإستثمار يحيى جمعان، آلية متابعة الكميات المرحلة من الغاز المنزلي.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الصناعة والتجارة أمين شايع ومالكو محطات بيع الغاز، الصعوبات التي تواجه إيصال مادة الغاز المنزلي .. مؤكدا أهمية وضع آلية لمتابعة الكميات المرحلة من الغاز وتوزيعها على المراكز والعزل والقرى.
وأكد الوكيلان عاصم وجمعان أهمية إتخاذ كافة الإجراءات بحق المتلاعبين بأسعار الغاز أو المتاجرة بحصة المحافظة .
وأشارا إلى الإستعداد للتعاون مع مالكو محطات بيع الغاز لوصول مخصصاتهم المحددة من مادة الغاز المنزلي .
سبأ