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العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح أكثر من 120 صحفيا معتقلا في تركيا
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العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح أكثر من 120 صحفيا معتقلا في تركيا
[03/مايو/2017]
اسطنبول ـ سبأ:
طالبت منظمة العفو الدولية ( أمنستي) البوم الأربعاء، بإطلاق سراح أكثر من 120 صحفيا معتقلا في تركيا.

ودعت أمنستي بمناسبة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة للاحتجاج في مختلف مدن العالم، حيث وقّع أكثر من 250 ألف شخص على طلب مطروح على شبكة الإنترنت منذ فبرايرالماضي على موقعها الإلكتروني لدعم مبادرة "الصحافة ليست جريمة" و"حرية الصحافة في وسائل الإعلام التركية"، للتنديد بالقمع ضد حرية التعبير في أنقرة.

وكشف تقرير عن حرية الصحافة نشرته صحيفة (بيانيت) أنه خلال الربع الأول من العام الحالي تم اعتقال 38 صحفيا في تركيا.

وفي ظل حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ 20 يوليو الماضي عقب الانقلاب، تم غلق 156 وسيلة إعلام وتسريح أكثر من 2500 صحفي وموظف في وسائل إعلام بالبلاد.

من جانبه قال الأمين العام للعفو الدولية، سليل شيتي، إن "هناك عددا كبيرا من الصحفيين المستقلين يقبعون في السجون دون تهم أو محاكمة أو يواجهون محاكمات مبنية على قوانين مبهمة لمناهضة الإرهاب".

وأضاف أن الصحفيين اعتقلوا "واتهموا بجرائم متعلقة بالإرهاب بناء على تغريدات نشروها على موقع تويتر أو رسومات ساخرة أو آراء خاصة عبروا عنها".

كما نددت أمنستي بأوضاع الصحفيين المعتقلين في تركيا في ظل حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد والتي تشمل حرمانهم من الحصول على محام على مدار أيام واحتجازهم لفترة طويلة وتوجيه تهم لهم دون أدلة.

سبأ
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