محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع الإنساني للأطفال بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ:

ناقش محافظ الحديدة حسن احمد الهيج خلال لقائه اليوم القائم بأعمال مدير منظمة رعاية الأطفال مكتب اليمن غرانت ريتشارد الوضع الانساني للأطفال في المحافظة والتدخلات التي قامت بها المنظمة .



وفي اللقاء أكد المحافظ ضرورة إنشاء مركز متخصص للأمومة والطفولة في محافظة الحديدة على ان تقوم المنظمة بتزويد المركز بكل الاحتياجات التي يتطلبها لتقديم خدماته المتكاملة للام والطفل.



وأشار إلى استعداد قيادة المحافظة تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها تسهيل أعمال المنظمة وكل المنظمات الدولية العاملة في المحافظة بهدف خدمة الوطن وأبنائه في مختلف المجالات.



من جانبه أكد القائم بأعمال مدير المنظمة في اليمن انه سيتم التعرف على الوضع الصحي في اليمن بشكل عام والأمومة والطفولة بشكل خاص ودراسة التدخلات التي يمكن تنفيذها في مختلف المجالات الصحية في المحافظة.



حضر اللقاء مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله ومستشارة الصحة الإنجابية بمنظمة رعاية الأطفال باليمن الدكتورة مريم الدوغاني.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ