Mort des soldats saoudiens et soudanais au desert de Midi





MIDI, 03 Mai. (SABA) - Un certain nombre de soldats saoudiens et leurs mercenaires et soldats soudanais ont été tué et blessé lors d'une tentative de se glisser vers le désert de Midi, une source militaire a confirmé.



La source a indiqué à (SABA) qu'une unité de l'armée et des comités populaires ont déjoué une tentative de progression d'envahisseurs et leurs mercenaires au nord du désert de Midi, tuant de nombreux soldats saoudiens et soudanais.



La source a souligné que cette tentative a continué depuis hier soir jusqu'à ce matin avec la participation des avions de combat et des hélicoptères Apache.







