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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 05:50:24م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر اللقاء الجماهيري الموسع بمحافظة إب
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته اليوم لمحافظة إب اللقاء الجماهيري الموسع بحضور المحافظ عبد الواحد صلاح وقيادة السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية ورؤساء الأحزاب....
بوتين وترمب يبحثان التسوية السياسية في سوريا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بحثا خلال اتصال هاتفي ليلة الليلة الماضية، عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية، وآفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا.
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق .
وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
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  رياضة
الاتحاد الأوروبي للقوى يدعم سعي باريس لتنظيم اولمبياد 2024 الصيفي
[03/مايو/2017] برلين ـ سبأ:
دعم الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى سعي باريس لاستضافة أولمبياد 2024 الصيفي بالقول اليوم الأربعاء إن العاصمة الفرنسية أفضل مرشح محتمل لتنظيم الدورة الأولمبية.

 وستنظم باريس بطولة أوروبا لألعاب القوى في 2020. وتجذب منافسات ألعاب القوى الجانب الأكبر من الجماهير خلال الأولمبياد. 

وتتنافس باريس ولوس انجليس على تنظيم أولمبياد 2024 وستختار اللجنة الأولمبية الدولية المدينة الفائزة في سبتمبر المقبل.

وقد تقرر اللجنة كذلك منح المدينة الخاسرة حق تنظيم أولمبياد 2028 في نفس الاجتماعات التي ستعقد في وقت لاحق من العام الجاري في بيرو.
سبأ
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