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الاتحاد الأوروبي للقوى يدعم سعي باريس لتنظيم اولمبياد 2024 الصيفي
[03/مايو/2017] برلين ـ سبأ:
دعم الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى سعي باريس لاستضافة أولمبياد 2024 الصيفي بالقول اليوم الأربعاء إن العاصمة الفرنسية أفضل مرشح محتمل لتنظيم الدورة الأولمبية.
وستنظم باريس بطولة أوروبا لألعاب القوى في 2020. وتجذب منافسات ألعاب القوى الجانب الأكبر من الجماهير خلال الأولمبياد.
وتتنافس باريس ولوس انجليس على تنظيم أولمبياد 2024 وستختار اللجنة الأولمبية الدولية المدينة الفائزة في سبتمبر المقبل.
وقد تقرر اللجنة كذلك منح المدينة الخاسرة حق تنظيم أولمبياد 2028 في نفس الاجتماعات التي ستعقد في وقت لاحق من العام الجاري في بيرو.
سبأ