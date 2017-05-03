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محافظ الحديدة يكرم  طالبات ثانوية مدرسة معاذ بن جبل بمديرية الحالي
[03/مايو/2017] الحديدة - سبأ:
كرم محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه مدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي اليوم دفعة ''الامل رغم الألم  من طالبات الثانوية العامة بمدرسة معاذ بن جبل بقسميها الأدبي والعلمي.

وفي التكريم أشاد المحافظ  بالمستوى العلمي المتميز الذي ظهرت به طالبات مدرسة معاذ بن جبل اللاتي تميزن بمستواهن العلمي خلال المراحل الدراسية السابقة.

وأشار الهيج الى ان استمرار العملية التعليمية خلال فترة العدوان التي استمرت أكثر من عامين هو اكبر تحدي وأعظم صمود سطرته التربويات وطالباتهن ضد هذا العدوان الغاشم الذي حاول تعطيل العملية التعليمية وتدمير الانسان اليمني الذي افشل هذا العدوان.

 

 فيما أشارت كلمات مدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي ومدير المركز التعليمي حسن وهبان ومديرة المدرسة فاطمة احمد عبدة إلى أن هذا التكريم للطالبات والمعلمات إنما هو تكريم لكل معلمي وطلاب المحافظة .. مشيدة بدور قيادة المجلس المحلي وإدارة التربية بالمديرية في تعزيز الصمود لدى المعلمين والمعلمات والطلاب.

تخلل الحفل التكريمي إلقاء قصيدة شعرية لإحدى الطالبات الخريجات وتقديم زهرات المدرسة أناشيد نالت الإعجاب.
سبأ
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