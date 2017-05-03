وزارة التعليم الفني توقع مع صندوق تنمية المهارات على دليل الإجراءات لتنفيذ برامج التدريب [03/مايو/2017] صنعاء - سبأ:

وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات بصنعاء اليوم دليل الإجراءات الخاص بخطة عمل تنفيذ البرامج التدريبية لمؤسسات التعليم الفني والمهني.



ويتضمن الدليل الذي وقعه وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب وعن الصندوق المدير التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الحاج ، الآلية التنفيذية لبرامج التدريب التي تستهدف كوادر مؤسسات التعليم الفني والمهني في جميع المحافظات، والتي سيمولها صندوق تنمية المهارات.



وعقب مراسم التوقيع ثمن وزير التعليم الفني جهود اللجنة المشتركة من الوزارة والصندوق في إعداد دراسة شاملة خاصة بتنفيذ إجراءات العمل في العمل التدريبي بمؤسسات التعليم الفني والمهني وقطاعاتها المختلفة، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لاستكمال العمل على الصعيد الميداني.



من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي التوقيع على دليل الإجراءات تدشينا لمرحلة التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الدليل جاء نتيجة رؤية مشتركة وموحدة بين الوزارة والصندوق.



وثمن الدكتور الحوالي على جهود قيادة الصندوق وكافة أعضاء اللجنة التي قامت بعمل جاد ومثمر رغم الظروف الصعبة، لتستوعب كافة الملفات وفي مقدمتها الجانب التدريبي.



فيما لفت المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات إلى أن هذا التوقيع يعكس التعاون الكبير بين الوزارة والصندوق، ويعد نقطة هامة للانتقال إلى العمل الميداني الذي يتطلب مزيدا من التعاون وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.



وكان رئيس اللجنة المشتركة مدير التخطيط بصندوق تنمية المهارات محمد شرف الدين استعرض المهام والإجراءات التي نفذتها اللجنة لإعداد خطة عمل تنفيذية لبرامج التدريب وصولا للخروج بدليل الاجراءات الشامل.



وأوضح أن اللجنة تشكلت بهدف تنسيق الدعم المخصص لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني لدى صندوق تنمية المهارات، وكذا تنظيم آلية تنفيذ البرامج التدريبية الممولة من الصندوق والبالغ عددها 196 برنامجا تدريبيا تستهدف 4 آلاف و 900 كادر في 55 مؤسسة.

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