الجيش الأمريكي يختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس نووية [03/مايو/2017] واشنطن - سبأ:

أعلن الجيش الأمريكي اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رأس نووية تم إطلاقه صباح اليوم من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا إلى محيط جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ.



وأوضح المتحدث باسم القيادة العملياتية الأمريكية جوي طوماس لوكالة فرانس برس أن الصاروخ مينوتمن 3 اجتاز نحو 6700 كيلومتر... معتبرا أن التجربة “روتينية”.



ولفت طوماس إلى أن هذه التجارب “مهمة للحفاظ على الردع النووي الأمريكي المضمون” ...مبينا أنه يمكن تزويد الصاروخ مينوتمن 3 برأس نووية.

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