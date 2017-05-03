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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 05:50:24م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر اللقاء الجماهيري الموسع بمحافظة إب
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته اليوم لمحافظة إب اللقاء الجماهيري الموسع بحضور المحافظ عبد الواحد صلاح وقيادة السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية ورؤساء الأحزاب....
بوتين وترمب يبحثان التسوية السياسية في سوريا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بحثا خلال اتصال هاتفي ليلة الليلة الماضية، عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية، وآفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا.
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق .
وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
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الجيش الأمريكي يختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس نووية
[03/مايو/2017] واشنطن - سبأ:
أعلن الجيش الأمريكي اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رأس نووية تم إطلاقه صباح اليوم من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا إلى محيط جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العملياتية الأمريكية جوي طوماس لوكالة فرانس برس أن الصاروخ مينوتمن 3 اجتاز نحو 6700 كيلومتر... معتبرا أن التجربة “روتينية”.

ولفت طوماس إلى أن هذه التجارب “مهمة للحفاظ على الردع النووي الأمريكي المضمون” ...مبينا أنه يمكن تزويد الصاروخ مينوتمن 3 برأس نووية.
سبأ
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