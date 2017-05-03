مناقشة مستوى تفعيل أداء عمل الواجبات والمالية بمديريات القفلة والسود بعمران [03/مايو/2017] عمران - سبأ:

ناقش اجتماع عقد بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان آلية تنمية الأوعية الإيرادية في مديريتي القفلة والسود.



وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عادل كعيبه استعرض مدراء الوجبات والمالية بمديريتي القفلة والسود التقارير المالية ومستوى التحصيل للربع الأول من العام الجاري.. وآلية تحصيل المتأخرات المالية المستحقة لدى المكلفين وأمناء الصناديق للأعوام الماضية.



وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز مستوى تحصيل الواجبات وضبط الممتنعين بأداء واجباتهم الزكوية ، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتنمية الأوعية الإيرادية ومدى الالتزام بها من قبل المعنيين من مدراء المالية والواجبات وأمناء الصناديق.



وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية تعزيز مستوى تحصيل الزكاة وضبط الممتنعين عن تأديتها بالتنسيق والمتابعة وفق المهام المناطة بمكاتب الواجبات والمالية وعدم تداخل وازدواجية الأعمال بينهما.

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