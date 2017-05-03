مقتل وإصابة 17 مسلحا من طالبان في غارات جوية شمالي أفغانستان [03/مايو/2017] كابول - سبأ:

أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل وإصابة 17 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية بإقليم تخار شمالي شرق البلاد.



وقال الجيش الوطني الأفغاني، في بيان اليوم، إن الغارات الجوية تمت بالقرب من منطقة خوجة بهاء الدين.



وذكرت وكالة (خاما بريس) الأفغانية للأنباء أن الغارات الجوية تسببت في مقتل 11 مسلحا، من بينهم أحد زعماء الحركة في المنطقة، وإصابة ستة مسلحين آخرين.



يذكر أن إقليم تخار من المناطق الهادئة نسبيا، إلا أن أنشطة الجماعات المسلحة في المنطقة تزايدت في السنوات الأخيرة الماضية مما دفع السلطات الأفغانية إلى تكثيف العمليات الأمنية في الإقليم.

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