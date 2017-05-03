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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 05:04:14م
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فولكس فاجن تسجل أرباحا بقيمة 4ر3 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري
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فولكس فاجن تسجل أرباحا بقيمة 4ر3 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري
[03/مايو/2017] برلين - سبأ:
سجلت شركة (فولكس فاجن) لصناعة السيارات الألمانية بعد حساب الضرائب ، أرباحاً بقيمة /4ر3 مليار/ يورو (7ر3 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم ، إن أرباحها خلال الربع الأول بعد حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 40 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى إجراءات خفض التكاليف.

واوضح البيان ان إيرادات المبيعات ارتفعت خلال الربع الأول لتصل إلى /2ر56 مليار/ يورو، مرتفعة بنسبة /3ر10/ في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2015 .

ويعد هذا الارتفاع في الأرباح ، مؤشرا على أن الشركة الألمانية بدأت تعود لتسجيل أرباح بعد فضيحة التلاعب بنتيجة الانبعاثات ، حيث كانت نتائج الربع الأول من عام 2016 قد تأثرت باعتراف الشركة في سبتمبر 2015 بأنها قامت بتركيب برنامج كمبيوتر في الملايين من السيارات يمكنه التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات وتغيير الأداء لتحسين النتائج .
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