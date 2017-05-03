هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار [03/مايو/2017] نيويورك - سبأ:

هبطت أسعار الذهب اليوم ، مع صعود الدولار بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو القادم .



فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 36ر1254 دولار للأوقية (الأونصة) ، فيما تراجع المعدن النفيس إلى 37ر1251 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل ، كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمائة إلى 40ر1255 دولار للأوقية.



وكان قد ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة العملات 1ر0 بالمائة إلى 99.058 .



وزادت الفضة 2ر0 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 82ر16 دولار للأوقية ، فيما تراجع البلاتين 5ر0 بالمائة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 95ر917 دولار للأوقية ، فيما صعد البلاديوم 5ر0 بالمائة إلى 72ر818 دولار للأوقية.

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