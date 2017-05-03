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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 05:04:14م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور مستشفى جبلة الجامعي بمحافظة إب - مصحح
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته لمحافظة إب اليوم مستشفى جبلة الجامعي يرافقه محافظ إب عبد الواحد صلاح وعدد من قيادات المحافظة .
بوتين وترمب يبحثان التسوية السياسية في سوريا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بحثا خلال اتصال هاتفي ليلة الليلة الماضية، عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية، وآفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا.
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق .
وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
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هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار
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  اقتصاد
هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار
[03/مايو/2017] نيويورك - سبأ:
هبطت أسعار الذهب اليوم ، مع صعود الدولار بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو القادم .

فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 36ر1254 دولار للأوقية (الأونصة) ، فيما تراجع المعدن النفيس إلى 37ر1251 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل ، كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمائة إلى 40ر1255 دولار للأوقية.

وكان قد ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة العملات 1ر0 بالمائة إلى 99.058 .

وزادت الفضة 2ر0 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 82ر16 دولار للأوقية ، فيما تراجع البلاتين 5ر0 بالمائة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 95ر917 دولار للأوقية ، فيما صعد البلاديوم 5ر0 بالمائة إلى 72ر818 دولار للأوقية.
سبأ
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