الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات تحتفل باليوم العالمي للقبالة [03/مايو/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات اليوم بالعاصمة صنعاء حفلا فنيا وخطابيا باليوم العالمي للقابلات 3 مايو بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وفي الحفل أكدت وزير الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي أهمية مهنة القبالة كونها تحافظ على صحة الأم والمواليد أثناء الحمل والولادة ولا بد من إطار تشريعي ينظم هذه المهنة ويحاسب من يمارسها دون دراسة وتدريب حتى لا تكثر الأخطاء التي تؤدي بحياة الأمهات والمواليد.



وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات في تأهيل وتدريب القابلات وتخريج المئات منهن عبر البرامج التدريبية العلمية والعملية وحرصها على تزويد المتدربات بالأجهزة والمعدات اللازمة لأداء المهنة بكل اقتدار.



بدوره أوضح نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور عزيز جيلدي هيلنوف أن القابلات هن محور جميع التدخلات والبرامج المتعلقة بصحة الأم ما جعل من القبالة دائما ضمن مفهوم استمرار الرعاية في اليمن من أجل تحقيق أهداف التنمية الصحية والاستجابة الإنسانية في الوقت المناسب وبكفاءة عالية.







وأشار إلى أن اليمن بحاجة إلى 10 الاف قابلة مجتمعية في الظروف الراهنة.. لافتا أن الصندوق درب نحو 7500 قابلة مجتمعية قبل الأزمة الحالية.



وبين أن نحو 2500 قابلة مجتمعية حاليا عاطلات عن العمل الأمر الذي يدفع بالصندوق بالتعاون مع الجمعية من أجل دعم القابلات العاطلات عن العمل لإنشاء عيادات خاصة بهن من أجل تقديم خدمات صحية للأمهات والمواليد في مجتمعاتهن المحلية.







من جانبه أوضحت رئيس الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات سعاد قاسم أن الجمعية مستمرة في عملها رغم الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد بالشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية من أجل الارتقاء بمهنة القبالة وتحسين صحة الأمهات والمواليد.. مشيرة إلى أن وفيات الأمهات والمواليد من أهم التحديات التي تواجه الدول النامية ومنها اليمن.



وفي الحفل الذي تخلله فقرات فنية وإنشادية ومسرحية تم تكريم الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات لدورها في الارتقاء بمهنة القبالة.



حضر الحفل الدكتور عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب ووكيل وزارة الصحة والعامة والسكان لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبد الله ووكيل قطاع التنمية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله وعضو الهيئة الإدارية لمحلي أمانة العاصمة طه الهمداني ورئس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني.

سبأ