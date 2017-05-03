وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية [03/مايو/2017] صنعاء - سبأ:

كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.



شهدت الدورة التي احتضنت منافساتها منشآت النادي الأهلي تحت شعار "الرياضة المدرسية رافد أساسي للأندية والمنتخبات الوطنية"، مشاركة 670 طالب وطالبة مثلوا 32 مدرسة من كافة مديريات أمانة العاصمة وذلك في أربعة ألعاب هي: كرة القدم السباعية, الكرة الطائرة, كرة الطاولة, والشطرنج.



وخلال التكريم الذي حضره عضو مجلس الشورى يحيى الحباري والقائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالله الدهبلي وعدد من مسؤولي الوزارة وأمانة العاصمة والنادي الأهلي، اعتبر الوزير حسن زيد أن الاحتفال بهؤلاء الأبطال في هذه الظروف دلالة واضحة على الصمود والشموخ في وجه العدوان.



وأشاد بمبادرة النادي الأهلي وأمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم في صنع لوحة ابداعية رياضية قدمها طلاب وطالبات مدارس الأمانة.. مشيرا إلى ضرورة الاستمرار والاستفادة في بناء واكتشاف المواهب.



وأكد وزير الشباب الدور المحوري للرياضة في بناء وترميم الأوطان.. لافتا الى تألق المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الخارجية رغم ما يواجهه شباب اليمن من صعاب وعراقيل.



من جهته عبر نائب رئيس النادي الأهلي بصنعاء محمد صلاح عن سعادته بنجاح الدورة رغم الظروف التي يعيشها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



وقال "من خلال هذا الحفل نغرس بذور المستقبل الذي نريده لليمن الحبيبة كمستقبل زاهر بالبراعم الرياضية.. مضيفاً "هذه هي الحياة الطبيعية التي تدعو إلى الاصطفاف الوطني الجاد من أجل تحقيق مستقبل زاهر للأجيال وبناء وتشييد التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات الحيوية".



بدوره تطرق مدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عبد الكريم الضحاك إلى اهمية هذه الفعالية باعتبارها نواة وخطوة إيجابية لاكتشاف المواهب الرياضية.. مشيدا بدور داعمي الدورة والنادي الأهلي بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والأنشطة المدرسية في النجاح المتميز للدورة.



ودعا وزارة الشباب والرياضة وكافة الأطر الرياضية إلى تفعيل الرياضة المدرسية والاهتمام بهذه الشريحة لما تمتلك من مواهب تحتاج إلى اكتشافها وصقل مهاراتها.



تخلل حفل التكريم مباراة استعراضية لمواهب براعم النادي الأهلي لكرة القدم وفقرة فنية وطنية لمدارس الوحدة العربية من مديرية معين.



وفي الاختتام كرم وزير الشباب والرياضة بتكريم 84 طالباً وطالبة من الأبطال والمبرزين في الدورة بالكؤوس والميداليات والشهادات بالإضافة إلى تكريم الداعمين والمناطق التعليمية واللجان الفنية والإشرافية.



حيث أحرز فريق مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين المركز الاول في مسابقة كرة القدم السباعية التي خصصت للطلاب, وجاء فريق مدرسة الثريا من مديرية الصافية في المركز الثاني للمسابقة التي شارك فيها 32 مدرسة تنافست بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، كما نال لاعب فريق مدرسة الوحدة العربية موسى العرجلي لقب هداف المسابقة برصيد 15 هدف، وفريق مدارس الأقصى جائزة الفريق المثالي.



وفي منافسات الكرة الطائرة المخصصة للطالبات فقط, حقق فريق مدارس مديرية الوحدة المركز الأول وحل فريق مدارس مديرية الثورة ثانيا وجاء فريق مديرية صنعاء القديمة ثالثا في المسابقة التي شارك فيها عشر مديريات وزعت إلى مجموعتين تأهل من كل مجموعة فريقان إلى نصف النهائي الذي أقيم بطريقة خروج المغلوب ليلتقي الفائزان في المباراة النهائية.



وأسفرت منافسات كرة الطاولة للطلاب عن تتويج فريق مدارس مديرية الصافية بالمركز الأول، وجاء فريق مديرية الوحدة ثانياً واحتل فريق مديرية التحرير المركز الثالث.



فيما أسفرت منافسات طاولة الطالبات عن إحراز فريق مدارس مديرية الثورة المركز الأول وجاء فريق مديرية الوحدة ثانيا وحل فريق مديرية صنعاء القديمة ثالثا.



وأقيمت مسابقة كرة الطاولة للطلاب والطالبات بمشاركة عشر فرق مثلت مدارس مديريات أمانة العاصمة وجرت المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حيث وصل للمرحلة النهائية ثلاث مديريات تنافست بطريقة الكل مع الكل من دور واحد لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.



وفي مسابقة الشطرنج للطلاب، حقق لاعب مدرسة الثريا من مديرية الصافية عبدالرحمن الرويشان المركز الأول، وأحرز لاعب مدرسة بغداد من مديرية الوحدة مازن الجند المركز الثاني، وحل لاعب مدرسة احمد ياسين من مديرية آزال نصر الله الحيشني ثالثاً، وجاء لاعبا مدرسة المثنى من مديرية بني الحارث حسام الوصابي وحمزة شوقي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.



أما في شطرنج الطالبات فأحرزت لاعبة مديرية بني الحارث شيماء الحكيمي المركز الأول وحلت لاعبة مديرية شعوب ياسمين الجند في المركز الثاني، وجاءت لاعبة مديرية الصافية مريم يونس في المركز الثالث واحتلت لاعبة مديرية شعوب خلود البجلي المركز الرابع، يليها خامسا لاعبة مديرية الثورة زينب العرابي.



شارك في مسابقة الشطرنج 44 طالبا و44 طالبة مثلوا المديريات العشر بأمانة العاصمة وجرت منافسات البطولة بالنظام السويسري من سبع جولات.



يذكر أن الدورة أقيمت أيضاً بالتعاون مع شركات تجارية هي: مجموعة الجيل الجديد، مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده، مجموعة الكبوس التجارية، شركة الروضة، ومجموعة شارب.



حضر التكريم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي لأمانة العاصمة حمود النقيب, رئيس لجنة الخدمات في محلي الأمانة عادل العقاري, مدير مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد, الرئيس الأسبق للنادي الأهلي حسين الاهجري, نائب رئيس النادي محمد شارب, وكيل النادي للشئون الثقافية محمد الآنسي, أمين عام النادي عبدالله جابر, المشرف الرياضي بالنادي عصام دريبان, عضو الاتحاد العام لكرة القدم عبدالوهاب الزرقة وعدد من مدراء المناطق التعليمية في أمانة العاصمة.

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