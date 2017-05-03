هيئة المستشفى الجمهوري بحجة تستعرض ماتم انجازه في الربع الاول من العام الجاري [03/مايو/2017] حجة - سبأ:

استعرضت ادارة هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة في اجتماعها برئاسة -رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي ماتم تنفيذه من الخطة التنفيذية للهيئة خلال الربع الاول من العام الجاري 2017م.



وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية الدكتور نبيل عبدالله القدمي و نائب رئيس الهيئة للخدمات الطبية المساعدة الدكتور خالد محمد العفاري ومدراء عموم الموارد البشرية، والشئون المالية و التخطيط والمشاريع... بنود الخطة للربع الثاني 2017م وما شملته من محاور منها السعي لاستحداث وحدة الأورام ووحدة المعالجة النفسية و مراجعة الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من توفر مخزون استراتيجي لها كافي خلال الربع الثاني 2017م.



كما شملت تطبيق معايير الجودة في تقييم الأخصائيين والفنيين وتقييم إجراءات وسياسات مكافحة العدوى وتنفيذ الخطة التحسينية لها بحيث يتم الالتزام بتنفيذها كلا فيما يخصه.



وثمن الدكتور الصوملي جهود كل العاملين في تنفيذ بنود الخطة للربع الأول 2017م.. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق الاهداف المنشودة.

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