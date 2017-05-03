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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 03:50:46م
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اجتماع لجنة الوساطة المشكلة بشأن معالجة الاشكالات الامنية بين محافظتي حجة وعمران
[03/مايو/2017] حجة - سبأ:
عقد بمحافظة حجة اجتماع برئاسة القائم بأعمال المحافظ هلال الصوفي ضم لجنة الوساطة المشكلة بشأن معالجة الاشكالات الامنية بين محافظتي حجة وعمران بموجب توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى.

  واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة المساعد صادق الادبعي التقريرين المقدمين من مدير امن محافظة حجة العميد عبدالسلام اسحاق ومدير امن محافظة عمران العميد محمد علي المتوكل حول ما تم اتخاذه من حلول اسفرت عن انهاء الاشكالات التي نشبت بين قبائل حبور ظليمة بمحافظة عمران وبني جديلة بمحافظة حجة وكذا أهم الاجراءات التي ستتخذها اللجنة لحل الاشكالات الامنية بين قبائل مديريتي كشر وقارة بمحافظة حجة ومديرية عذر بمحافظة عمران.

     وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال محافظ حجة هلال الصوفي اهمية التنسيق المشترك لتمكين لجنة الوساطة من انجاز عملها على اكمل وجه وبما من شأنه العمل على وقف كل اشكال التقطعات والاختلالات الامنية بين المحافظتين.. لافتا الى ان تنسيق الجهود بين المحافظتين من شأنه اتخاذ العديد من التدابير لوقف كل المظاهر السلبية والعمل وفق القانون وعبر اجهزته الامنية الرسمية .

وثمن القائم بأعمال المحافظة الجهود المبذولة من قبل لجنة الوساطة المشتركة لحلحلة تلك الاشكالات الامنية.. مشدداً على مضاعفة الجهود والاستعانة بمن تراه لعمل المعالجات اللازمة لحل كافة الاشكاليات الامنية بين المحافظتين وعلى وجه السرعة.

  وقد أوصى الاجتماع بتشكيل لجان مصغرة من المشائخ والوجهاء والعقال على مستوى جميع المناطق والمديريات في سبيل تقارب الاطراف وحلحلة الاشكالات فيما بينها تحت اشراف لجنة الوساطة المشكلة بين المحافظتين والرفع اولا باول إلى قيادتي المحافظتين بما تم اتخاذه. 
سبأ
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