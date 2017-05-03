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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 03:50:46م
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الأربعاء القادم موعد تكريم أوائل الجمهورية
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الأربعاء القادم موعد تكريم أوائل الجمهورية
[03/مايو/2017] صنعاء - سبأ:
  اقرت لجنة تكريم أوائل الجمهورية في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم احمد النونو الموعد النهائي لاحتفالية التكريم الأربعاء المقبل.

كما اقرت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف ووكيل الوزارة المساعد فؤاد الشامي بدء الحملة الإعلامية المصاحبة للاحتفالية بدءا من السبت المقبل.

وفي الاجتماع اكد الوكيل النونو أهمية تضافر الجهود لضمان إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة تليق بتفوق ابنائنا الطلاب،  منوها بجهود كل العاملين في اللجان الفرعية.
سبأ
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