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اجتماع يناقش الدور الاعلامي الوطني لوسائل الاعلام الرسمية بأمانة العاصمة
[03/مايو/2017] صنعاء - سبأ:
   ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بالامانة حمود النقيب اوضاع ونشاط مكتبي الاعلام ووكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأمانة العاصمة والصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عملهما.

  وأكد النقيب اهمية الدور الايجابي الذي يضطلع به الاعلام الرسمي الوطني في توحيد صف اليمنيين واللحمة الوطنية وتوعية المواطنين بأخطار العدوان ومخططاته ومؤامراته.

وأشاد بالدور الوطني الذي يلعبه طاقمي مكتب الوكالة وقناة اليمن خلال المرحلة الراهنة في الجانب التوعوي والإعلامي ومواكبتها في تغطية الاحداث والأنشطة والفعاليات التي تقام بمديريات أمانة العاصمة العشر بما يسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم.

وأشار الى الدور الاعلامي العظيم والايجابي لمكتب وكالة سبأ للأنباء بأمانة العاصمة وقناة اليمن الفضائية رغم انعدام الامكانيات المادية والتشغيلية الضرورية.. مؤكدا ضرورة ايجاد الحلول والدعم المناسب  للاعلام الوطني الرسمي بالامانة بما يضمن استمراره في اداء واجبه الوطني في مواجهة العدوان الغاشم بالشكل المطلوب .

من جانبهم اكد مدراء عموم مكاتب الاعلام ووكالة سبأ والتوعية البيئية بأمانة العاصمة عبدالله الفائق وريام محمد مخشف وعبد الحليم السكري ومندوب قناة اليمن عبد الوهاب الحميدي  صمود وثبات الكادر الاعلامي والصحفي في جميع وسائل الاعلام الرسمية المقروءة والمرئية والمسموعة بالأمانة ومواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم.

    كما اكدوا استمرار تأدية واجبهم الوطني في كشف جرائم ومجازر العدوان البشعة التي يرتكبها بحق الشعب اليمني لأكثر من عامين وكذا فضح اكاذيبه ومخططاته الاجرامية لتدمير الوطن واحتلاله وسلب حريته وكرامته وعزته.

    وأشاروا إلى أهمية دعم السلطة المحلية بأمانة العاصمة لوسائل الاعلام الرسمية في الحد المعقول وتخصيص نفقات تشغيلية ضرورية لتسيير العمل بالوجه الأمثل.
سبأ
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