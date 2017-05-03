محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام : الإعلام الوطني لعب دوراً مهماً في مواجهة الآلة التضليلية الضخمة للعدوان صنعاء - سبأ:

أكد وزير الاعلام أحمد حامد أن الإعلام الوطني لعب دوراً مهماً في مواجهة الآلة التضليلية الإعلامية الضخمة للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن .



ودعا وزير الإعلام في احتفالية مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بعامين من الصمود ويوم العمال العالمي اليوم بصنعاء وسائل الإعلام الوطنية إلى مضاعفة الجهود في كشف جرائم العدوان وإيصالها إلى الرأي العالمي خاصة بعد دخول العام الثالث من العدوان .



وأشاد حامد بإنجاز مؤسسة الثورة لإجراءات البطاقة السلعية لموظفيها في وقت قياسي في اطار الحلول التي وضعتها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة العدوان الاقتصادي الذي يشنه تحالف قوى الشر .



فيما أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة رئيس التحرير أبو بكر عبدالله أن صحفيي وموظفي المؤسسة يعملون في ظروف استثنائية فرضها العدوان السعودي الأمريكي على كل الشعب اليمني ، دافعهم في ذلك الواجب الوطني والبلد يتعرض لعدوان وحصار ظالمين وغير مسبوقين.



وفي ختام الحفل قام وزير الإعلام ورئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير بتوزيع شهادات التكريم على صحفيي و موظفي وفنيي المؤسسة .



حضر الحفل نائبا رئيس مجلس إدارة المؤسسة لشئون الصحافة عبدالرحمن الأهنومي والشئون المالية والإدارية نبيهة الحيدري .

سبأ [03/مايو/2017]سبأ