محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السعودي ومرتزقته يتكبدون خسائر فادحة في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

كبّدت قوات الجيش واللجان الشعبية جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مواجهات وقعت بعدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية .



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قصفا صاروخيا ومدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم ومواقعهم في صلة ، الشبكة ، الطلعة ، سلا ، قبالة منفذ الخضراء ، العش ، المخروق ، قيادة آل حماد ، رقابة السديس ، مركز رجلاء ، رقابة نهيقة ومعسكر عاكفة في نجران محققة إصابات مباشرة .



وفي جيزان دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان تحصينات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع السيلبة ، الكرس ، موقع مستحدث ، السودانة ، ملحمة ، العبادية ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين .



وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع الرمضة بجيزان، لافتاً إلى أن الإمارات أعلنت مصرع أحد جنودها المشاركين في العدوان على اليمن .



وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات الجيش السعودي في موقع مستحدث خلف مركز المسيال العسكري، موقع الملطة، قبالة منفذ علب ، قيادة عليب، وادي المسيال في عسير محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة العدوان في أطراف وادي ملح بمديرية نهم محققة إصابات مباشرة , في حين استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في مناطق الخانق ، البزة أسفل جبل وتران ، عيدة الشرقة ، جبل الأذان بالمديرية .



ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان أفشلوا محاولتي زحف للمرتزقة باتجاه مناطق حوزان بمديرية ذباب ، المجعمة ، تبة النوبة في حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز نتج عنها مقتل وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير طقمين ومدرعة تابعة لهم .



وأوضح المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيبوا في عملية نوعية للجيش واللجان شمال المخا جنوبي غرب تعز , كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في تبة الخزان بالمعافر ، شمال جبل نابضة ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم .



ونوه المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات المرتزقة في ميدى , وتم قنص ثلاثة من المرتزقة شمال صحراء ميدي ، كما تم إفشال محاولة زحف للغزاة ومرتزقتهم شمال صحراء ميدي نتج عنها مصرع وجرح العديد من الجنود السعوديين والجنجويد السودانيين والمرتزقة .



وفقا للمصدر دمرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان مدرعة تابعة للعدوان بعبوة ناسفة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف , و تم قنص أربعة من المرتزقة في وادي وقز بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.



وأفاد المصدر أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة في معسكر كوفل , شرق وادي ربيعة في محافظة مأرب وحققت إصابات مباشرة , في حين لقي أربعة من مرتزقة العدوان مصرعهم في عمليات قنص لوحدة القناصة بمناطق متفرقة من مديرية صرواح .

سبأ [03/مايو/2017]سبأ