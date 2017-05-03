محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم البشعة بحق الشعب اليمني صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب الجرائم البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين .



وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث في غارة لطيران العدوان على مزرعة أحد المواطنين في منطقة محديدة بمديرية باقم محافظة صعدة ، كما جرح أربعة مواطنين في غارات على ساحل مديرية ميدي في محافظة حجة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة نقم في أمانة العاصمة وغارة أخرى على منطقة جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ، مشيراً إلى أنه شن غارتين على البقع بمديرية كتاف في صعدة و مثلها على مزارع الجر بمديرية عبس و 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الهاملي وأربع غارات على معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز ، كما شن أربع غارات على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وغارة على مديرية المطمة بمحافظة الجوف .

سبأ [03/مايو/2017]سبأ