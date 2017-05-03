محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف مصرع عدد من الجنود السعوديين والجنجويد السودانيين في صحراء ميدي ميدي - سبأ:

أكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم والجنجويد السودانيين خلال محاولة زحف باتجاه شمال صحراء ميدي .



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة من الجيش واللجان الشعبية أفشلت محاولة زحف للغزاة ومرتزقتهم شمال صحراء ميدي مانتج عنها مصرع وجرح العديد من الجنود السعوديين والجنجويد السودانيين والمرتزقة .



وأشار المصدر إلى أن محاولة الزحف استمرت منذ ليل أمس حتى صباح اليوم بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع ، منوهاً إلى أن الدفع بمرتزقة من الجنجويد السودانيين إلى جبهة ميدي دليل على فشل وعجز العدوان في اختراق هذه الجبهة على مدى أكثر من عامين .

سبأ [03/مايو/2017]سبأ