محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور مستشفى جبلة الجامعي بمحافظة إب - مصحح إب - سبأ:

تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته لمحافظة إب اليوم مستشفى جبلة الجامعي يرافقه محافظ إب عبد الواحد صلاح وعدد من قيادات المحافظة .



وكان في استقباله فور وصوله المستشفى مدير عام المستشفى عميد كلية الطب الدكتور عبد الله المطري والطاقم الإداري والطبي ، حيث طاف رئيس المجلس بأقسام المستشفى المختلفة مستمعا إلى شرح عن طبيعة عمل وخدمات المستشفى وما يواجهه من ضغوط في طلب الخدمات العلاجية والجراحية والاسعافية جراء النزوح إلى المحافظة من تعز وبعض المحافظات الجنوبية التي يستهدفها العدوان بشكل مستمر ودمر بنيتها التحتية تدميرا كاملا ورفع كلفة المعيشة على سكانها.



وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن شكره وتقديره ونائب رئيس المجلس السياسي وأعضاء المجلس على ما يبذله طاقم المستشفى الطبي والإداري والفني من جهود في سبيل إبقاء هذه الجبهة المهمة المتمثلة في الخدمة الطبية للمجتمع قائمة وتؤدي واجبها المقدس من خلال هذا المستشفى الجامعي الذي يخطو بثقة نحو التميز والتطور في واحدة من أحلك الظروف التي تمر بها اليمن وشعبها .



وأشاد الرئيس الصماد بالدور والبصمات الواضحة لمحافظ إب عبد الواحد صلاح في المحافظة و مستشفى جبلة الجامعي وما يشهده من تطور وتقدم ، مؤكداً مؤازرة المجلس وحكومة الانقاذ الوطني للمحافظة ومستشفى جبلة .



وأشار إلى التوجيهات التي صدرت لوزارة الصحة بإيلاء المستشفى الاهتمام الذي يستحقه والاستفادة من تجربته المهنية والإدارية والعملية وإدارة الامكانيات في الظروف الحرجة والأزمات كجزء من تجربة اليمن في إدارة أزمة العدوان والحفاظ على المؤسسات الخدمية وفي مقدمتها الطبية بكوادر يمنية صنعت الفرق وكسرت المستحيل.



وكان الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى المجمع الطبي الإداري الخاص بمستشفى جبلة الجامعي الممول من شركه ألمانية .

رافق رئيس المجلس السياسي في زيارته اللواء عبد الله الحاكم.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ