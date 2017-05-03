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جمعية العون المباشر تقدم مساعدات إغاثية لأكثر من 22 ألف إنسان في محافظة الحديدة
[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:

قدمت جمعية العون المباشر مكتب اليمن مساعدات إغاثية لـ 22 ألفاً و 274 إنساناً ضمن مشروع الاستجابة الطارئة في محافظة الحديدة بتمويل فاعلي خير و جمعية قوافل للإغاثة والتنمية.

وقالت مدير جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن معالي العسعوسي: "الوضع الإنساني في محافظة الحديدة مأساوي للغاية وبالذات في المناطق الريفية حيث لا يستطيع الأهالي توفير غذائهم اليومي ويعانون من سوء التغذية الحاد " .

وأوضحت أن تفاقم الأوضاع في البلاد أدى إلى موجات نزوح جديدة في الفترة الأخيرة على طول المناطق الساحلية الغربية مما أضاف أعباء جديدة .

من جهتها ذكرت منسقة المشروع إلهام راوح أن المساعدات تضمنت توزيع ألف سلة غذائية على نازحي المخا والخوخة في مديريتي الجراحى والحوك استفاد منها ثمانية آلاف و 64 إنساناً ، كما تم توزيع ألف سلة غذائية أخرى في مديرية حيس ومنطقة التربة بمديرية باجل استفاد منها سبعة آلاف إنسان .

وأشارت إلى أن المشروع تضمن أيضاً توزيع لحوم على أربعة آلاف و 270 إنساناً في ست قرى بمديرية التحيتا، وكذا توزيع فلاتر تنقية المياه استفاد منها ألفين و 940 إنساناً في سبع قرى بالمديرية نفسها .

ونوّهت العسعوسي إلى أن أكثر من نصف عدد الأسر في اليمن يستدينون لشراء الغذاء بعد أن فقد ثمانية ملايين يمني وظائفهم وأصبحوا عاطلين عن العمل ، فضلاً عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سبعة أشهر .

وتطرقت إلى النقص الحاد في الغذاء و الدواء بسبب القيود المفروضة على الواردات ، مؤكدة أهمية سلامة ميناء الحديدة باعتباره شريان الحياة لدخول المعونات الإنسانية إلى اليمن .

ولفتت مدير مكتب اليمن لدى العون المباشر إلى أن احتياجات اليمنيين تفوق الإمكانيات الحالية للمنظمات الإنسانية ، مناشدة شركاء العمل الإنساني بذل مزيد من الجهود وحشد الدعم اللازم للاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني الذي يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج ثلثا السكان ـ 19 مليون إنسان ـ إلى معونات إنسانية عاجلة ويواجه 7.3 مليون إنسان خطر المجاعة .

الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ ثلاثين عاماً ولديها 30 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى الى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي والتعليمي وخدمات المياه ، ومحاربة الفقر، و تطوير الكفاءات البشرية ، و خلق روح التعاون والإبداع.

سبأ
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