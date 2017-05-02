أرشيف إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية واعتقال 19 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة رام الله – سبأ:



أصيب اربعة شبان فلسطينيين صباح اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اثر اقتحام منطقة المروج قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.



وأفاد مدير مركز إسعاف وطوارئ قلقيلية في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني منذر نزال في بيان ان الطواقم الطبية الفلسطينية تعاملت مع اربع حالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.



من جهة اخرى شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملات دهم وتفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية واعتقلت تسعة عشر فلسطينيا.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في مدن قلقيلية والخليل وبيت لحم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلتهم.



وتشن قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات دهم واعتقال يوميا تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.



وفي السياق أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، العديد من مداخل مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وفرضت اجراءات امنية مشددة عليها .



وقالت محافظة الخليل في بيان لها، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال فرضت طوقا امنيا على العديد من مداخل مدينة الخليل وبدأت بنصب حواجز على مداخل حلحول وبيت عنون وجورة بحلص جانب جسر حلحول وحاجز والسموع ومدخل الفوار ومدخل الشلالية.



وأضافت ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال قامت باقتحام شارع بئر السبع حيث يوجد ما يسمى بقبر عتنائيل اليهودي فيما تقوم قوات كبيرة بالتفتيش والتدقيق في هويات المواطنين في ظل تواجد عسكري مكثف.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ