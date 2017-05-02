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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 11:41:53ص
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استطلاع: المحافظون بزعامة ميركل يوسعون صدارتهم على الديمقراطيين الاشتراكيين في ألمانيا
[03/مايو/2017]
برلين – سبأ:

أظهر استطلاع للرأي أن المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عززوا تفوقهم على الديمقراطيين الاشتراكيين الذين يمثلون يسار الوسط وذلك قبل أقل من خمسة أشهر من انتخابات اتحادية في الدولة التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد “إنسا” وينشر اليوم الأربعاء في صحيفة (بيلد) واسعة الانتشار، أن نسبة التأييد للمحافظين لم تتغير وظلت عند 34 في المئة في حين تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 28.5 في المئة. وتراجعت نسب التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمني نقطة مئوية لتصل إلى 9 في المئة، في حين زاد حزب لينكي المنتمي لأقصى اليسار نقطة مئوية ليصل إلى 10.5 في المئة. وظل حزب الخضر عند 6.5 في المئة والحزب الديمقراطي الحر عند سبعة في المئة. وشمل الاستطلاع 2035 شخصًا وأجري في الفترة من 28 أبريل إلى الثاني من مايو.

سبأ
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