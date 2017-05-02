عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف مصرع 12 عاملا محاصرا في انفجار نفق للسكك الحديدية بالصين بكين – سبأ :



أعلنت السلطات الصينية اليوم مصرع 12 شخصا حاصرهم انفجار وقع بنفق للسكك الحديدية تحت الإنشاء في مقاطعة /قويتشو/ جنوب غربي البلاد أمس /الثلاثاء/ ، وذلك بعد فشل جهود الإنقاذ التي دامت 14 ساعة للعثور عليهم في النفق المملوء بالغاز .



وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ أن أكثر من ألفين من رجال الإنقاذ والعاملين في المجال الطبي قاموا بخفض كثافة أول أكسيد الكربون والغبار للبحث عن العمال المحاصرين بعد وقوع الانفجار في نفق سكك حديدية قيد البناء، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا ومحاصرة 12 آخرين .



وأشارت إلى أن التحقيقات جارية في الحادث الذي يشتبه في أن سببه كان وقوع انفجار غازي لأن النفق قيد البناء صُمم ليمر بالتماس مع منطقة تحتوي على الفحم .

سبأ [03/مايو/2017]سبأ