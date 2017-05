L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Al-Jawf: Meurtre d' un certain nombre de mercenaires



AL-JAWF, 03 Mai (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués, à cause de la destruction des unités de l'armée et des comités populaires d'un blindé militaire dans la zone d'Al-Khalifin au district de Khab et d'Al-Cha'af.



Une source militaire a déclaré à SABA que l'unité d'ingénierie a fait exploser utilisant un engin explosif ce blindé.



SABA [03/مايو/2017]