عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بوتين وترمب يبحثان التسوية السياسية في سوريا موسكو – سبأ:



أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بحثا خلال اتصال هاتفي ليلة الليلة الماضية، عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية، وآفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا.



وقال الكرملين في بيان أنه “تم الاتفاق على تكثيف الحوار بين وزيري خارجية البلدين لإيجاد خيارات تسمح بتثبيت وقف إطلاق النار، لخلق ظروف لإطلاق عملية تسوية حقيقية في سوريا، وأن يطلع وزيرا خارجية البلدين أولا بأول حول التقدم المحرز في هذا الاتجاه”.



و أشار الكرملين إلى أنه “تمت باستفاضة مناقشة الوضع الخطير في شبه الجزيرة الكورية، ودعا بوتين نظيره الأمريكي إلى ضبط النفس والتخفيف من حدة التوتر، واتفق الزعيمان على إرساء تعاون يركز على الحلول الدبلوماسية لتسوية شاملة للمشاكل”.



وفيما يخص اللقاءات المستقبلية بين الزعيمين، أعرب كلا الرئيسين عن ترحيبه بعقد لقاء شخصي على هامش قمة الـ 20 المزمع عقدها في يوليو المقبل في مدينة هامبورغ الألمانية.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ