Moka: Meurtre de dizaines des mercenaires de l'agression



TAIZ, 03 Mai (SABA)-Une source militaire a affirmé le meurtre de dizaines des mercenaires de l'agression dans des opérations de qualité exécutées par l'armée et les comités populaires au district de Moka à Taiz.



La source a indiqué à SABA, qu'un certain nombre des mercenaires de l'agression ont été tués et d'autres blessés dans une opération de qualité exectuée au Nord de Moka, ajoutant qu'un certain nombre des mercenaires ont été tués et blessés à la suite de ciblage de leurs rassemblements au Nord du Mont de Nabidhah.



La source a ajouté que les ambulances se sont participés au site pour transporter les morts et les blessés.



AM



[03/مايو/2017]