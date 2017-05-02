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اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين تزور سجني الأمن القومي والسياسي
[02/مايو/2017]
صنعاء - سبأ :

 قامت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين اليوم بزيارة سجني الأمن القومي والسياسي، ضمن برنامج نزول اللجنة للسجون والإصلاحيات للإطلاع على أوضاع السجون والسجناء وقضاياهم.

واستمعت اللجنة بحضور القاضي سعيد العاقل والقاضي عارف المخلافي وعدد من أعضاء النيابة العامة ومستشارا وزارة حقوق الإنسان الدكتور حسام الأكوع وحميد الرفيق وممثلي جهازي الأمن القومي والسياسي، لعدد من السجناء حول قضاياهم واحتياجاتهم والخدمات الصحية والمعيشية التي تقدم لهم.

كما زار أعضاء اللجنة عنابر وأقسام السجنين الخدمية، وستواصل اللجنة النزول لبقية الإصلاحيات والسجون.

سبـأ
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