اضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه السادس عشر.. واستشهاد الأسير المحرر مازن المغربي دخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، اليوم الثلاثاء، يومهم السادس عشر على التوالي ضمن "إضراب الحرية والكرامة" منذ 17 ابريل 2017، وسط تواصل المسيرات والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية التضامنية معهم...