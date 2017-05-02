محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد عدد من مدارس مديرية بني مطر وتكريم 104 معلمين صنعاء - سبأ :



تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان اليوم سير العملية التعليمية بمدارس مديرية بني مطر .



وكرم وكيل دحان خلال زيارته لعدد من مدارس بني مطر 104 معلمين من المبرزين والمتطوعين بمدرسة الشهيد السواري والشهيد علي المطري ومدرسة هايل سعيد بميفعة، ومدرسة أبو بكر الصديق بيازل ومدرسة النصر بالأشراف.



وأشاد وكيل محافظة صنعاء بصمود المعلمين في تقديم الرسالة العلمية النبيلة والتزامهم في مدارس المديرية رغم إستمرار العدوان والحصار على مدى اكثر من عامين .. مؤكدا اهتمام قيادات المحافظة ومكتب التربية بالنزول الميداني وتكريم المعلمين الصامدين والمتواجدين في الميدان ومعالجة الصعوبات التي تعترض سير أداء العمليه التعليمية .



وكان وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية والشباب طالب دحان ناقش مع قيادة إدارة التربية بالمديرية والمختصين، سير العملية التعليمة بالمديرية.. مشددا على أهمية إنجاح العام الدراسي الجاري .

سبـأ [02/مايو/2017]سبـأ