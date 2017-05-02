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مناقشة آلية تنفيذ مشاريع خدمية ضمن مشروع الأشغال العامة بريمة
[02/مايو/2017]
ريمة - سبأ :

 ناقش لقاء بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظة حسن العمري وضم مدير مشروع الاشغال العامة فرع ريمة والحديدة طلعت شمسان، آلية تنفيذ المشاريع الخدمية في قطاعات الطرق والتعليم والصرف الصحي والقطاع الزراعي .

واستعرض الإجتماع بحضور مدير مكتب الزراعة والري عبده القعاري، إحتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية التي تخدم أبناء المحافظة وخاصة في الجانب الزراعي ولا سيما بناء الخزانات وشبكات الري لمزارعي شجرة البن في المناطق المستهدفة .

وأكد الاجتماع أهمية استئناف تنفيذ العمل خلال المرحلة القادمة في المشاريع التي توقف العمل فيها بما يخدم أبناء المجتمعات المحلية ويلبي إحتياجاتهم.

وأكد المحافظ العمري أن محافظة ريمة بحاجة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة .

ودعا الجهات الداعمة والمنظمات الدولية العاملة باليمن إلى دعم المحافظة بالمشاريع التي تسهم في تعزيز وتحسين المستوى المعيشي لأبناء المحافظة وخاصة في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن برا وبحرا وجوا منذ أكثر من عامين.

سبـأ
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