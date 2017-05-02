ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - مايو - 2017 الساعة 07:49:24م
رئيس الوزراء يستقبل وفد المجلس النرويجي للاجئين ويناقش معه جوانب التعاون في المجال الإنساني
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء، وفد المجلس النرويجي للاجئين الذي يزور الجمهورية اليمنية حاليا برئاسة امينه العام جان آجلان.
اضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه السادس عشر.. واستشهاد الأسير المحرر مازن المغربي
دخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، اليوم الثلاثاء، يومهم السادس عشر على التوالي ضمن "إضراب الحرية والكرامة" منذ 17 ابريل 2017، وسط تواصل المسيرات والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية التضامنية معهم...
أسعار الذهب تستقر قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة
استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بدعم من الطلب على الأصول العالية المخاطر ووصول الدولار لأعلى مستوياته في 6 أسابيع أمام الين.
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم يتمرنون في رمال أهرامات مصر
خضع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكرهم الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، يوم أمس ، إلى تمارين بدنية قوية في الرمال بالقرب من الأهرامات الأثرية.
آخر الأخبار:
بوتين وميركل يعقدان محادثات تناولت قضايا دولية وإقليمية
اجتماع للقيادات النقابية بوزارة النفط يناقش أوضاع القطاع النفطي والصعوبات التي تواجهه
لقاء بالبيضاء يناقش سبل تفعيل دور العلماء والخطباء في التوعية لمواجهة العدوان
مناقشة سبل تفعيل أداء مكتب الواجبات بمحافظة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بوتين وميركل يعقدان محادثات تناولت قضايا دولية وإقليمية
[02/مايو/2017]
موسكو - سبأ:
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم محادثات ثنائية في منتجع سوتشي الروسي الواقع على ضفاف البحر الأسود، ركزت على عدة مواضيع دولية وإقليمية هامة من بينها القضية السورية واستعدادات ألمانيا لاستضافة قمة مجموعة العشرين الشهر القادم والأزمة الأوكرانية.

واكد بوتين في مؤتمر صحفى عقده عقب المحادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه يجب حل الأزمة فى سوريةاعن طريق الأمم المتحدة بناء على مباحثات جنيف وأستانا.

وقال بوتين“تبادلت مع المستشارة الألمانية الآراء حول تسوية الأزمة السورية بناء على منصتي أستانا وجنيف ونحن على يقين أنه لا يمكن إيجاد حل للأزمة إلا عن طريق وتحت مظلة الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أنه اتفق مع المستشارة الألمانية على ضرورة التحقيق المفصل وغير المنحاز حول ما حدث في خان شيخون بريف إدلب... معربا عن إدانته لاستخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة معاقبة المسؤولين عن ذلك.

وحول قمة مجموعة العشرين، أكد الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة للعمل على إنجاح القمة، التي ستعقد في مدينة هامبورغ الألمانية في يوليو المقبل.. وقال "لقد ناقشنا تفاصيل الاستعدادات لقمة العشرين القادمة.. وموسكو مستعدة لتقديم كل المساعدات المطلوبة للرئاسة الألمانية لضمان إنجاح القمة واتخاذ قرارات حاسمة وجماعية حول القضايا الاقتصادية والمالية الأكثر إلحاحا".

وأضاف "لقد تعاونت موسكو وبرلين من قبل بصورة بناءة ضمن إطار مجموعة العشرين في مواضيع هامة مثل مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتهرب والفساد الضريبي".. مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين ساهم في تحقيق تقدم كبير في استقرار الاقتصاد العالمي.

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الروسي إن "الوضع في أوكرانيا مازال يشكل مصدر قلق خطير".. مشيرا إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات مينسك بصورة كاملة من قبل جميع الأطراف.

واوضح ان "من المستحيل تحقيق تسوية للوضع في أوكرانيا، بدون حوار مباشر بين الفصائل المتصارعة".

من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية عن تأييدها للهدنة في سوريا وبذل كل الجهود لضمان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية والتمسك به... كما أكدت استعدادها للتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب العالمي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
يونيسيف: ارتفاع نسبة سوء التغذية الحاد وسط أطفال الصومال
رئيسة الوزراء البريطانية ستقود محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي
كوريا الجنوبية تحدد موعد إجراء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية
حزب اليسار الألماني ينتقد عقد اتفاقية مع النظام السعودي لتدريب جنوده في ألمانيا
اليونيسيف تحذر من خطر إصابة 1.4 مليون طفل صومالي بسوء التغذية
اضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه السادس عشر.. واستشهاد الأسير المحرر مازن المغربي
مستوطنون يهود يؤدون طقوسا تلمودية في الأقصى و"الأوقاف" في القدس تتهم شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ
انفجار قوي في حي المال في تورونتو الكندية
مجلس اللوردات البريطاني يحذر من سياسة ترامب بالشرق الأوسط
بيونغ يانغ تلوح بالنووي ردا على مناورات القاذفات الأمريكية
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة مواطن بصعدة
[02/مايو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الهستيرية على محافظات الجمهورية
[02/مايو/2017]
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بمديرية المصلوب بالجوف
[01/مايو/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية لهم بصرواح بمأرب
[01/مايو/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمع لمرتزقة العدوان بمديرية المعافر بتعز
[01/مايو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by