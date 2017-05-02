محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع للقيادات النقابية بوزارة النفط يناقش أوضاع القطاع النفطي والصعوبات التي تواجهه صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم للقيادات النقابية بوزارة النفط والمعادن، سير الأداء بالوزارة والوحدات التابعة لها، والصعوبات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة.



وتطرق الاجتماع إلى أوضاع القطاع النفطي وأهم الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل تداعيات العدوان والحصار الجائر على البلاد، وأهمها شحة المواد البترولية وارتفاع أسعار الغاز المنزلي.



وأكد الاجتماع ضرورة الحفاظ على وحدات القطاع النفطي وتفعيل دورها حفاظا على منظومة الاقتصاد الوطني، وتسهيل دخول الشحنات النفطية.



وشدد الاجتماع على أهمية التعاون مع شركة النفط اليمنية بما يمكنها من الاستمرار في دورها الريادي في توفير المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها الشركة سواء المالية أو غيرها.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ