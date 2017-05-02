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لقاء بالبيضاء يناقش سبل تفعيل دور العلماء والخطباء في التوعية لمواجهة العدوان
[02/مايو/2017]
البيضاء  - سبأ:
 نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة البيضاء اليوم لقاء ضم الخطباء والعلماء والمرشدين، لمناقشة سبل تفعيل دورهم في التوعية لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومخططاته الإجرامية .

واستعرض اللقاء برئاسة محافظ البيضاء علي المنصوري الجوانب المتعلقة بتعزيز دور العلماء في توعية المجتمع بمخاطر ومطامع العدوان على اليمن وما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية .

وأكد اللقاء رفض الخطباء والعلماء والمرشدين لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية اليمنية، وكذا رفض ما يمس سيادة الوطن واستقلاله وتجريم كل من يتعاون مع الخارج لخدمة أجندات أجنبية تضر بمصالح الوطن والمواطن .

وأكد محافظ البيضاء أهمية دور العلماء والخطباء والمرشدين ومكانتهم في المجتمع بإعتبارهم ورثة الأنبياء وذلك في الحث على حب الوطن وتعزيز الإنتماء الوطني في أوساط المجتمع .. مشددا على ضرورة تبني الخطاب الديني الذي يتناول قضايا الوطن وما يتعرض له من عدوان واستهدف للأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني.

ودعا العلماء والخطباء إلى القيام بدورهم الديني والواجب الوطني خلال المرحلة الراهنة في تعزيز قيم المحبة والإخاء ومبادئ الوسطية والإعتدال ونبذ الخلافات بين أبناء البلد الواحد.

من جانبه أشار رئيس ومفتي الديار اليمنية فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين إلى مكانة اليمن واليمنيين في الإسلام ودروهم في الدفاع عنه .. وقال " إن اليمنيين كان لهم السبق في نصرة الإسلام وحازوا مكانة عالية جسدتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في فضل اليمن واليمنيين ".

وأضاف " إن تحالف الأعراب المسنود بدعم أمريكي صهيوني يستدعي مواجهته من العلماء كونهم مشاعل النور والهداية لتبصير الناس وحثهم على التصدي للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الذي استهدف كل مقومات الحياة ".

وأشار إلى أن الشاهد جلية وواضحة للعيان .. وقال " ليست جريمة الصالة الكبرى وغيرها من الجرائم الوحشية عنا ببعيد، فالعدوان الذي استباح دماء اليمنيين بغير حق وبمباركة بعض أدعياء العلم قد أوغل في سفك الدماء وتدمير المنازل على رؤس ساكنيها ".

فيما استعرض فضيلة الشيخ محمد أحمد السقاف وفضيلة القاضي العلامة إبراهيم المستكأ دور العلماء التوعوي في تبني قضايا الوطن في ظل الظروف الحرجة والأوضاع التي تمر بها البلاد جراء ما يتعرض له من عدوان وحصار جائر من قبل تحالف العدوان السعودي.

وأكد أن الحرب العدوانية التي تشنها السعودية على اليمن، يحتم على الجميع الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وإيقاف المشاريع الإستعمارية والتدميرية للتحالف الإجرامي.

تخلل اللقاء قصيدة للشاعر أمين ناجي الجوفي ، استعرض من خلالها أهمية دور العلماء والخطباء في توجيه الناس وإرشادهم والتنديد بالعدوان الغاشم.

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