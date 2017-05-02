ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - مايو - 2017 الساعة 07:49:24م
رئيس الوزراء يستقبل وفد المجلس النرويجي للاجئين ويناقش معه جوانب التعاون في المجال الإنساني
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء، وفد المجلس النرويجي للاجئين الذي يزور الجمهورية اليمنية حاليا برئاسة امينه العام جان آجلان.
اضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه السادس عشر.. واستشهاد الأسير المحرر مازن المغربي
دخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، اليوم الثلاثاء، يومهم السادس عشر على التوالي ضمن "إضراب الحرية والكرامة" منذ 17 ابريل 2017، وسط تواصل المسيرات والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية التضامنية معهم...
أسعار الذهب تستقر قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة
استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بدعم من الطلب على الأصول العالية المخاطر ووصول الدولار لأعلى مستوياته في 6 أسابيع أمام الين.
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم يتمرنون في رمال أهرامات مصر
خضع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكرهم الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، يوم أمس ، إلى تمارين بدنية قوية في الرمال بالقرب من الأهرامات الأثرية.
آخر الأخبار:
بوتين وميركل يعقدان محادثات تناولت قضايا دولية وإقليمية
اجتماع للقيادات النقابية بوزارة النفط يناقش أوضاع القطاع النفطي والصعوبات التي تواجهه
لقاء بالبيضاء يناقش سبل تفعيل دور العلماء والخطباء في التوعية لمواجهة العدوان
مناقشة سبل تفعيل أداء مكتب الواجبات بمحافظة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم يتمرنون في رمال أهرامات مصر
[02/مايو/2017]
القاهرة  - سبأ:
 خضع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكرهم الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، يوم أمس ، إلى تمارين بدنية قوية في الرمال بالقرب من الأهرامات الأثرية.

تأتي هذه التمارين وفقاً للبرنامج الاعدادي المتنوع المعد من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني والمتضمن تمارين بدنية قوية للاعبين منتصف كل أسبوع، حيث خضعوا أمس لتمارين بدني عالٍ على رمال إهرامات مصر بهدف رفع الجاهزية البدنية، وتضمنت تمارين متنوعة شملت الجري والمناورة بين الأقماع والقفز فوق الموانع.

ويستمر المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني الذي بدأ في 9 أبريل الماضي بوتيرة عالية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو وذلك استعداداً لمواجهة منتخب النيبال على أرضه في 13 يونيو القادم في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019، ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبيهما منتخبي الفلبين وطاجيكستان.

إلى ذلك يستعد المنتخب الوطني للدخول في فترة المباريات الودية خلال معسكره الخارجي حيث يبدأ مبارياته الثلاثاء القادم بمواجهة فريق مصر المقاصة صاحب المركز الثاني في الدوري المصري العام لكرة القدم، ويلتقي بعدها بأربعة أيام منتخب مصر للاعبين المحليين.

يذكر أن منتخب اليمن يحتل المركز الثاني للمجموعة السادسة خلف المتصدر منتخب الفلبين بفارق الأهداف وبرصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وذلك بعد أن تغلب اليمن على طاجيكستان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى في 28 مارس الماضي، فيما اكتسح الفلبين نظيره النيبالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
اليويفا يشترط احترام حقوق الإنسان لمنح شرف استضافة يورو 2024م
وزير الشباب يناقش مع مفوضية كشافة أمانة العاصمة برنامج حملاتها الرمضانية (مصحح)
بطولة ويمبلدون تزيد قيمة الجوائز المالية جراء (بريكست)
ليفربول يهزم واتفورد بهدف نظيف بمنافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم
غداً.. اختتام دورة الألعاب المدرسية بالنادي الأهلي وتكريم أبطالها
إنتخاب رئيس الإتحاد اليمني للتنس عضوا في المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للاسكواش
زينيت كازان الروسي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للمرة الثالثة
جوشوا يتوق لمواجهة كليتشكو مرة ثانية
البلجيكي نوفيل يحرز لقب رالي الأرجنتين الدولي
الفرنسي بوي يتوج بلقب بطولة المجر المفتوحة للتنس
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة مواطن بصعدة
[02/مايو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الهستيرية على محافظات الجمهورية
[02/مايو/2017]
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بمديرية المصلوب بالجوف
[01/مايو/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية لهم بصرواح بمأرب
[01/مايو/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمع لمرتزقة العدوان بمديرية المعافر بتعز
[01/مايو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by