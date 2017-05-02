رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم يتمرنون في رمال أهرامات مصر القاهرة - سبأ:

خضع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكرهم الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، يوم أمس ، إلى تمارين بدنية قوية في الرمال بالقرب من الأهرامات الأثرية.



تأتي هذه التمارين وفقاً للبرنامج الاعدادي المتنوع المعد من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني والمتضمن تمارين بدنية قوية للاعبين منتصف كل أسبوع، حيث خضعوا أمس لتمارين بدني عالٍ على رمال إهرامات مصر بهدف رفع الجاهزية البدنية، وتضمنت تمارين متنوعة شملت الجري والمناورة بين الأقماع والقفز فوق الموانع.



ويستمر المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني الذي بدأ في 9 أبريل الماضي بوتيرة عالية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو وذلك استعداداً لمواجهة منتخب النيبال على أرضه في 13 يونيو القادم في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019، ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبيهما منتخبي الفلبين وطاجيكستان.



إلى ذلك يستعد المنتخب الوطني للدخول في فترة المباريات الودية خلال معسكره الخارجي حيث يبدأ مبارياته الثلاثاء القادم بمواجهة فريق مصر المقاصة صاحب المركز الثاني في الدوري المصري العام لكرة القدم، ويلتقي بعدها بأربعة أيام منتخب مصر للاعبين المحليين.



يذكر أن منتخب اليمن يحتل المركز الثاني للمجموعة السادسة خلف المتصدر منتخب الفلبين بفارق الأهداف وبرصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وذلك بعد أن تغلب اليمن على طاجيكستان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى في 28 مارس الماضي، فيما اكتسح الفلبين نظيره النيبالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ