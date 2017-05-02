[02/مايو/2017]
إب - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشئون المالية علي بن علي النوعة سبل تفعيل أداء مكتب الواجبات بالمحافظة والمديريات لتنمية الإيرادات الزكوية .
واستعرض الإجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون ديوان عام المحافظة علي الزنم ومدير مكتب المالية بالمحافظة صالح الرصاص ومدير مكتب الواجبات الزكوية عبدالوهاب المعاين، آلية تحصيل كافة المتأخرات المالية المستحقة على المكلفين خلال الأعوام الماضية وفي المقدمة كبار المكلفين.
وتطرق الإجتماع إلى الإجراءات الكفيلة بتحديث قاعدة البيانات وقيد وحصر المكلفين الجدد والجوانب المتعلقة بالمدورات الزكوية وتشكيل لجان الحصر والرقابة والمتابعة لضبط موارد الأوعية الزكوية وتنميتها.
وأكد الإجتماع أهمية تعزيز مستوى تحصيل الزكاة وضبط المتخلفين عن تأديتها وإنهاء كافة الإشكاليات التي تواجه مكاتب الواجبات بالمديريات في المتابعة والتحصيل للزكاة المستحقة شرعا على المكلفين بإخراجها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
سبأ