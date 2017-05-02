وزارة الصحة تحذر من ظهور وباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ:

حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من ظهور وباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية مع دخول فصل الصيف وموسم الأمطار.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن الأيام الأخيرة شهدت تزايدا في بلاغات الاشتباه بحالات كوليرا جديدة في بعض المحافظات.. مشيرة إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل 15 حالة مؤكدة في كل من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمحويت وعمران وحجة و بلاغات من عدن ولحج.



وقالت الوزارة " أن موجة وباء الكوليرا الشديدة التي بدأت في أكتوبر 2016م انحسرت والتي أعلنت عنها الوزارة بتصريح رسمي في حينه وتوالت التصريحات تباعا عن الوضع الوبائي والذي انتشر في عام 2016 في 52 مديرية متوزعة بين 16 محافظة " .



وأضاف" وبالتعاون بين كل من وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة المياه والبيئة ممثلة بهيئة مياه الريف والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والشركاء المحليين أدى الى انحسار الموجة تلك ولله الحمد وبقي النظام الوطني للترصد الوبائي يسجل حالات كوليرا لكنها متفرقة بين الحين والآخر".



ولفت إلى أن فرق الترصد رصدت ظهور حالات جديدة خلال الأسبوعين الأخيرين خاصة مع دخول فصل الصيف .. مهيباً بالمواطنين رفع مستوى الحيطة والحذر من حدوث موجة وبائية جديدة لا سمح الله متزامنة مع دخول فصل الصيف ومع موسم الأمطار الراهن وما قد ينتج عنه من سحب للقاذورات والمخلفات وتلويث مصادر مياه الشرب.



وحسب البيان فإن قيادة الوزارة عقدت اجتماعا طارئا برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ لمتابعة الوضع الوبائي وتقييم الجاهزية لدى جميع الجهات ذات العلاقة وكذلك المنظمات .. حيث أكد وزير الصحة على المتابعة الحثيثة للوضع وسرعة الاستجابة للبلاغات وإجراء الفحوصات المخبرية السريعة والفحوصات التأكيدية في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة وأهمية تكثيف الحملة التوعوية وفقآ لخطة المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.



كما عقد اجتماع لفريق العمل الخاص بمكافحة الكوليرا برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية بحضور بعض مدراء عموم الصحة بالمحافظات المجاورة للعاصمة وبعض مدراء مستشفيات أمانة العاصمة لمناقشة وجاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه والتعامل الطبي معها .



ووفقاً للبيان فقد وعدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف تقديم الأدوية والمحاليل لهذه المستشفيات وكذلك للمحافظات التي سجلت حالات جديدة.



ودعت الوزارة المواطنين في بيانها الجميع إلى الحرص على النظافة الشخصية والنظافة العامة وغسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد قضاء الحاجة وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والاهتمام بغسل الخضراوات والفواكه قبل أكلها وتجنب الأطعمة الباردة في المطاعم والأسواق.



الجدير بالذكر أن الموجة السابقة لوباء الكوليرا سجلت أكثر من 26 ألف حالة اشتباه و207 حالة كوليرا مؤكدة، منها 16 وفاة.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ