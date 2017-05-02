محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة في الإسعافات الأولية بالعاصمة صنعاء صنعاء - سبأ:

بدأت بالعاصمة صنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، تنظمها المنظمة الوطنية للعمل الإنساني ومؤسسة يمن الإخاء بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني.



تهدف الدورة في ستة أيام تعريف رؤساء العنابر وعدد من موظفي السجن المركزي بصنعاء بأساسيات الإسعافات الأولية.



وأوضحت نائب المدير العام للمنظمة الوطنية للعمل الإنساني الدكتورة حياة جعدان أن هدف الدورة تعريف المشاركين بأساسيات الإسعافات الأولية لإيجاد مسعف في كل بيت ومنشأة ومصلحة ومرفق حكومي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



وأشارت إلى أن الدورة سيتخللها حملة طبية تنفذها حملة أنقذوني تحت إشراف وزارة الصحة العامة لمعالجة المرضى في السجن المركزي .. لافتة إلى أنه سيتم توزيع هدايا وحقائب إسعافية على المشاركين في الدورة.

سبأ [02/مايو/2017]سبأ